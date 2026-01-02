Реклама

08:08, 2 января 2026Бывший СССР

Директриса детсада из ДНР приехала в Киев за пенсией и оказалась задержана

Прибывшую за загранпаспортом и пенсией в Киев директора детсада из ДНР задержали
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Украинские силовики задержали 64-летнюю директрису детского сада из Донецкой народной республики (ДНР), прибывшую в Киев для оформления пенсии и получения загранпаспорта. Об этом говорится в заявлении прокуратуры республики.

По информации следователей, в 2014 году женщина, которая на тот момент руководила детсадом в Макеевке, осталась на своей должности вопреки политическим изменениям.

«Продолжив карьеру уже по российскому законодательству, она внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы. Кроме того, при ее руководстве воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями», — отметили в прокуратуре.

В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) дополнили указали, что задержанной объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 3 статьи 111-1 УК Украины). Женщину поместили под стражу, но она может внести залог.

Ранее стало известно, что 23-летнего гражданина Украины с радиоглушителем задержали в аэропорту Варшавы. Сотрудники службы безопасности авиагавани нашли у него устройство для создания радиопомех.

