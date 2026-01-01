Украинца задержали в варшавском аэропорту с глушителем радиочастот

23-летнего украинца задержали в аэропорту Варшавы с радиоглушителем

23-летнего гражданина Украины задержали в аэропорту имени Фридерика Шопена (аэропорт Окенце) в Варшаве с радиоглушителем, сообщает Rzeczpospolita.

Инцидент произошел еще 26 декабря. Подозрительного молодого человека заметили в кафе в зоне ожидания аэропорта — он, заказав кофе и закуски и поставив на стол ноутбук, сидел там около шести часов.

Сотрудники службы безопасности авиагавани нашли у украинца устройство для радиопомех, работающее в частотных диапазонах, зарезервированных для воздушной связи и навигации. «Гражданин Украины Илья С. пытался использовать радиооборудование, работающее в частотных диапазонах, определенных для авиационной связи и авиационной радиолокации», — пояснил прокурор варшавской районной прокуратуры Петр Скиба.

Со слов прокуратуры, украинец не смог объяснить, что он делал в аэропорту и зачем ему понадобилась эта глушилка. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса Польши о попытке совершить действия, угрожающие безопасности воздушного движения, и 27 декабря арестовали на месяц.

По словам источников газеты, задержанный также путался в показаниях. «В один день он утверждал, что он солдат, а на следующий — что он бизнесмен и постоянно проживает в Канаде. Он также не смог объяснить, что делал в Польше, когда приехал сюда и зачем», — сообщил источник.

Ранее спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый заявил, что в стране растут и становятся все более радикальными антиукраинские настроения. «Так всегда будет. Это проблема, которая не исчезнет завтра или послезавтра. Эта проблема будет провоцировать все более радикальные настроения», — отметил Чажастый.

Британская газета The Guardian также написала, что жители Польши испытывают все больше враждебности по отношению к приехавшим в государство украинским мигрантам. Так, например, в статье упоминается случай нападения на украинскую семью из-за разговоров друг с другом на украинском языке.