14:35, 23 декабря 2025Мир

В Польше сообщили о росте антиукраинских настроений

Спикер сейма Чажастый: В Польше растут антиукраинские настроения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Польше в настоящее время растут и становятся все более радикальными антиукраинские настроения. Об этом заявил спикер сейма страны Влодимеж Чажастый в эфире радио RMF24.

«Так всегда будет. Это проблема, которая не исчезнет завтра или послезавтра. Эта проблема будет провоцировать все более радикальные настроения», — отметил Чажастый.

По словам политика, в начале украинского конфликта Польша помогла миллиону украинских детей, однако по мере его продолжения поляки и украинцы начали «больше уставать друг от друга». Он добавил, что украинские дети ходят в польские школы, но не все из них адаптируются.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что жители Польши испытывают все больше враждебности по отношению к приехавшим в государство украинским мигрантам.

