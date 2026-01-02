Кнайсль призвала граждан Евросоюза к налоговому протесту из-за поддержки Киева

Гражданам стран Евросоюза (ЕС) пора отказаться от уплаты налогов на фоне того, как европейские власти продолжают поддерживать действия Киева, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала RT DE.

По ее словам, в 2022 году из уст европейских политиков звучали призывы о том, что европейцы должны отказаться от энергии, «принимать холодный душ ради демократии и независимости Украины». Она отметила, что сейчас генеральные штабы Великобритании и Франции говорят, что граждане «должны быть готовы пожертвовать своими детьми ради Украины».

По мнению дипломата, это уже давно выходит за рамки налоговых обязательств. «На самом деле давно пришло время для налогового протеста», — призвала она.

Ранее сообщалось, что кредит ЕС для Украины оплатят европейские налогоплательщики.