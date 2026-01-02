Реклама

16:58, 2 января 2026Россия

Медведев оценил шаг «тряпичной куклы с накокаинным носом»

Медведев: Зеленскому не поможет выбор Буданова новым главой офиса президента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Кандидатура начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на пост главы офиса президента Украины является отличным выбором, однако эта перестановка не поможет украинскому главе Владимиру Зеленскому. С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

«Утративший легитимность кровавый клоун выбрал нового главу офиса. Им стал террорист Буданов. Отличный выбор», — сказал он. По словам чиновника, «жаль, что есть всего одна вакансия», так как другую можно было бы предложить бывшему главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

«Впрочем, вряд ли это поможет тряпичной кукле с накокаинным" носом. Ей все равно не жить, Карабас-Барабас отправит ее в печь», — резюмировал Медведев.

Ранее стало известно, что Буданов принял предложение Зеленского возглавить офис главы государства.

