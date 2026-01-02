Продавцы автомобилей нашли лазейку в утильсборе

Россиянам начали массово предлагать пикапы вместо подорожавших внедорожников

На фоне очередного значительного повышения утилизационного сбора, который привел к резкому росту стоимости внедорожников иностранного производства, продавцы автомобилей начали массово предлагать россиянам пикапы. Об этом со ссылкой на источники на рынке пишет Baza.

Суть лазейки в том, что пикапы проходят регистрацию как грузовики типа N1, и сбор для них вырос значительно меньше, чем для легковушек, из-за разницы в коэффициентах. В результате доплаты для сравнимых по характеристикам машин отличаются почти в два раза.

Так, таможенная пошлина и утильсбор на пикап RAM 1500 в сумме составляют около 5,5 миллиона рублей, в то время как для аналогичного по цене внедорожника — 8,4 миллиона.

Важным условием становится масса автомобиля. Она не должна превышать 3,5 тонны, иначе для его эксплуатации потребуется водительское удостоверение категории С. Поэтому продавцы начали делать упор на такие модели, как RAM 1500, Mitsubishi L200, Toyota Hilux и Toyota Tundra.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заметил, что очередное повышение утильсбора приведет к старению автопарка, росту числа угонов и повышению аварийности из-за использования некачественных комплектующих для ремонта. Он выразил надежду, что такая мера, как и обещал президент страны Владимир Путин, окажется временной, необходимой для развития отечественного автопрома.

Ранее сообщалось, что в 2026 году «АвтоВАЗ» собирается представить модернизированную версию внедорожника Niva Legend с новым бензиновым мотором объемом 1,8 литра.