Установивший мировой рекорд новогодний фейерверк с тысячами дронов засняли на видео

В Абу-Даби установили мировой рекорд, запустив фейерверк длительностью 62 минуты

Shot / Telegram

Фейерверк, который запустили в Абу-Даби в новогоднюю ночь, установил новый мировой рекорд по продолжительности. Праздничный салют длился больше часа — 62 минуты, его засняли на видео и опубликовали в Telegram-канал Shot.

Уточняется, что для такого шоу в Новый год понадобилось порядка 40 тысяч залпоа и более 6,5 тысяч дронов. Это событие зафиксируют в книге рекордов Гиннеса.

