Мир
00:59, 2 января 2026Мир

Установивший мировой рекорд новогодний фейерверк с тысячами дронов засняли на видео

В Абу-Даби установили мировой рекорд, запустив фейерверк длительностью 62 минуты
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Shot / Telegram

Фейерверк, который запустили в Абу-Даби в новогоднюю ночь, установил новый мировой рекорд по продолжительности. Праздничный салют длился больше часа — 62 минуты, его засняли на видео и опубликовали в Telegram-канал Shot.

Уточняется, что для такого шоу в Новый год понадобилось порядка 40 тысяч залпоа и более 6,5 тысяч дронов. Это событие зафиксируют в книге рекордов Гиннеса.

Ранее сообщалось, что жителю Дагестана оторвало кисти обеих рук при взрыве в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Его состояние стабилизировано и не угрожает жизни, отметили в пресс-службе МЧС России по региону.

