Россиянину оторвало кисти обеих рук при взрыве пиротехники

МЧС: Жителю Дагестана оторвало кисти обеих рук при взрыве пиротехники

Жителю Дагестана оторвало кисти обеих рук при взрыве в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по республике.

«Его состояние стабилизировано и не угрожает жизни», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что с 31 декабря до вечера 1 января в местные медицинские учреждения поступил ряд пациентов с тяжелыми травмами, полученными от неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.

Ранее сообщалось, что в Тольятти запущенный во дворе многоэтажки фейерверк залетел на балкон и вызвал пожар.

До этого россиян предупреждали, что запуск пиротехники во дворах жилых домов запрещен и может привести к штрафам или даже уголовной ответственности.