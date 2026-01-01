Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 1 января 2026Россия

Фейерверк залетел на балкон российской многоэтажки и вызвал пожар

В Тольятти запущенный во дворе фейерверк залетел на балкон и вызвал пожар
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

В Тольятти запущенный во дворе многоэтажки фейерверк залетел на балкон и вызвал пожар, сообщает 63.ru.

Салют был запущен сразу после наступления Нового года по местному времени. По словам очевидцев, загорелась одна из квартир в доме № 16 на бульваре Королева в Автозаводском районе.

В ГУ МВД по Самарской области позднее сообщили, что сотрудники отдела полиции устанавливают лиц, причастных к запуску пиротехники.

Появилось видео попадания фейерверка в балкон, а также кадры пожара. По данным канала «ЧП Тольятти», пожарные не могли проехать к дому из-за скопления припаркованных машин. Спустя некоторое время возгорание потушили.

Ранее россиян предупреждали, что запуск пиротехники во дворах жилых домов запрещен и может привести к штрафам или даже уголовной ответственности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атаковавшего Хорлы дрона с украинскими надписями

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    Фейерверк залетел на балкон российской многоэтажки и вызвал пожар

    Названа главная цель украинских атак на российские регионы

    В Германии рассказали об отказе немецких фирм уходить из России

    Трамп прокомментировал не дающие покоя прессе синяки

    Минюст собрался ликвидировать российскую зоозащитную организацию

    На Западе заявили о скорой капитуляции Украины

    Украинца задержали в варшавском аэропорту с глушителем радиочастот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok