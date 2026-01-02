В Минобороны отреагировали на видео с якобы ударом по ТЦ в Харькове

Минобороны: На украинском видео с якобы ударом по ТЦ показан взрыв боеприпасов

На украинском видео с якобы ударом по торговому центру (ТЦ) в Харькове показан взрыв боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«На опубликованных видеокадрах за несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения, что свидетельствует о том, что в торговом центре "Персона" с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ», — отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель этой дезинформации со стороны Киева заключается в желании отвлечь мировое сообщество от устроенного украинскими войсками теракта в поселке Хорлы Херсонской области.

Ранее Министерство обороны опровергло слухи о якобы нанесенном Вооруженными силами России ударе по городу Харьков на северо-востоке Украины. Уточняется, что распространяемая украинскими ресурсами информация об атаке российских войск не соответствует действительности. Подчеркивается, что Российская армия не планировала и не наносила ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте населенного пункта.