Пушков: Запад увидел в Украине главный инструмент против возрождения России

Важность Украины для Запада состоит в том, что страна является «главным инструментом», который можно использовать против России. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, его слова приводит ТАСС.

«Збигнев Бжезинский (политолог, советник президента США по нацбезопасности с 1977 по 1981 годы — «прим. Ленты.ру») говорил, что если Россия останется без Украины, то она никогда не возродится как "империя". И Запад вложил большие средства (...) в то, чтобы оторвать Украину от России навеки. С их точки зрения, это главный инструмент против возрождения России, который не позволит ей восстановить свои геополитические позиции», — указал сенатор.

Пушков отметил, что желание «ликвидировать или хотя бы полностью покорить» Москву всегда присутствовало у западных стран. По его словам, к 2007-2008 годам в Европе выросло большое раздражение, поскольку страны регионы не смогли принять факт того, что Россия «не слушает ничьих окриков» и решительно возвращается к суверенному статусу, избавляясь от прямых форм контроля со стороны Запада.

31 декабря Пушков заявил, что Европа не готова воевать с Россией, но и «слезть с предвоенной иглы» уже не может, поскольку иначе властям придется отвечать на неудобные вопросы, в том числе о тратах на украинский конфликт. Он добавил, что правящий Европой «либеральный клан» во многом стоит свою власть на заявлениях о «российской угрозе».