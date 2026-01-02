Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 2 января 2026Россия

В России объяснили важность Украины для Запада

Пушков: Запад увидел в Украине главный инструмент против возрождения России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Важность Украины для Запада состоит в том, что страна является «главным инструментом», который можно использовать против России. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, его слова приводит ТАСС.

«Збигнев Бжезинский (политолог, советник президента США по нацбезопасности с 1977 по 1981 годы — «прим. Ленты.ру») говорил, что если Россия останется без Украины, то она никогда не возродится как "империя". И Запад вложил большие средства (...) в то, чтобы оторвать Украину от России навеки. С их точки зрения, это главный инструмент против возрождения России, который не позволит ей восстановить свои геополитические позиции», — указал сенатор.

Пушков отметил, что желание «ликвидировать или хотя бы полностью покорить» Москву всегда присутствовало у западных стран. По его словам, к 2007-2008 годам в Европе выросло большое раздражение, поскольку страны регионы не смогли принять факт того, что Россия «не слушает ничьих окриков» и решительно возвращается к суверенному статусу, избавляясь от прямых форм контроля со стороны Запада.

31 декабря Пушков заявил, что Европа не готова воевать с Россией, но и «слезть с предвоенной иглы» уже не может, поскольку иначе властям придется отвечать на неудобные вопросы, в том числе о тратах на украинский конфликт. Он добавил, что правящий Европой «либеральный клан» во многом стоит свою власть на заявлениях о «российской угрозе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о нанесенном «Кинжалами» ответе на атаки ВСУ

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Названы пять загадочных болезней человечества

    В России нашли отрасль со средней зарплатой более 400 тысяч рублей

    Иран сделал предупреждение Трампу

    Вдова бывшего футболиста «Спартака» раскрыла обстоятельства его смерти в 59 лет

    В России объяснили важность Украины для Запада

    Богатейшие россияне увеличили свое состояние за год

    Россиянам раскрыли способы восстановить нервную систему за праздники

    Президент Финляндии предупредил о неудобном моменте переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok