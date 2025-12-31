Реклама

22:31, 31 декабря 2025Россия

В России рассказали о неспособности Европы «слезть с предвоенной иглы»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Европа не готова воевать с Россией, но и «слезть с предвоенной иглы» уже не может, поскольку иначе властям придется отвечать на неудобные вопросы, в том числе о тратах на украинский конфликт. Об этом рассказал ТАСС член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, если украинский кризис завершится, европейским элитам предстоит объяснить, зачем нужны большие военные бюджеты, усиление милитаризации, отказ от выгодного российского газа, и многое другое.

Пушков добавил, что правящий Европой «либеральный клан» во многом стоит свою власть на заявлениях о «российской угрозе».
«Они настолько сильно вложились в украинский кризис на стороне Украины, что сейчас уже не могут "сбросить эту инвестицию". Сбросив ее, они сбросят себя», — пояснил политик.

Ранее стало известно, что европейские страны могут разместить на Украине до 15 тысяч военнослужащих. Отправка контингента будет осуществляться в рамках гарантий безопасности для Украины.

