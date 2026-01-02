Реклама

ВСУ начали использовать самодельные мины из-за серьезной нехватки боекомплекта

Юлия Мискевич
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют самодельные мины в большом количестве из-за нехватки у них промышленных боеприпасов. Об этом заявил сапер группировки войск «Восток» с позывным Кот, передает ТАСС.

«Самодельные мины противник использует в обширных масштабах», — говорится в материале Минобороны России, который есть в распоряжении агентства.

Подчеркивается, что военнослужащие инженерных подразделений 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в круглосуточном режиме расчищают пути для продвижения бронетехники и штурмовых групп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают нехватку дронов-перехватчиков из-за проблем в их производстве.

