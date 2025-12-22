Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:04, 22 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский пожаловался на нехватку дронов

Зеленский заявил о нехватке дронов-перехватчиков из-за производственных проблем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку дронов-перехватчиков из-за проблем в их производстве. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Их недостаточно, перехватчиков, и вопрос уже не в деньгах. Есть производственные вопросы — производители не успевают делать столько, сколько нам сейчас нужно», — рассказал украинский лидер.

По словам Зеленского, дроны-перехватчики являются «очень хорошим оружием, которое показывает хорошие результаты».

Ранее президент Украины объявил о готовящейся смене главы Воздушного командования ВСУ «Юг» после российских ударов по Одесской области. В пресс-службе украинского лидера объяснили решение необходимостью защитить критическую инфраструктуру и сохранить цепочки снабжения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия поставила оружие африканской стране после военного переворота

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Стало известно об уничтожении первого поставленного ВСУ австралийского танка Abrams

    Батрутдинов высказался о донорстве спермы

    Летевший в Екатеринбург российский самолет вынужденно сел в Ашхабаде

    Перечислены четыре повседневные привычки для снижения риска инсульта

    В Польше пожаловались на невозможность занять здания российского генконсульства

    Жестоко избитая в Москве инста-модель лишилась части черепа. Что она рассказала о нападении после выхода из комы?

    Найдены кельтские монеты и украшения возрастом 2,5 тысячи лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok