Зеленский решил заменить командующего командования ВСУ «Юг» на фоне ударов по Одессе

Зеленский назначит нового командующего командования «Юг» из-за ударов по Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках в руководстве Воздушного командования ВСУ, отвечающего за защиту южных областей. Об этом со ссылкой на пресс-службу украинского лидера сообщает Telegram-канал «УНИАН».

Владимир Зеленский заявил о намерении заменить командующего оперативного командования «Юг» Дмитрия Карпенко, указав, что это решение связано с продолжающимися российскими ударами по Одессе и области. Назначение нового командующего — попытка защитить критическую инфраструктуру и сохранить цепочки снабжения.

Зеленский подчеркнул, что Украина усиливает противовоздушную оборону региона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР) при одном условии. Украинский лидер заявил, что может согласиться на такой шаг, если Россия сделает то же самое.