Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:47, 20 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский решил заменить командующего командования ВСУ «Юг» на фоне ударов по Одессе

Зеленский назначит нового командующего командования «Юг» из-за ударов по Одессе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках в руководстве Воздушного командования ВСУ, отвечающего за защиту южных областей. Об этом со ссылкой на пресс-службу украинского лидера сообщает Telegram-канал «УНИАН».

Владимир Зеленский заявил о намерении заменить командующего оперативного командования «Юг» Дмитрия Карпенко, указав, что это решение связано с продолжающимися российскими ударами по Одессе и области. Назначение нового командующего — попытка защитить критическую инфраструктуру и сохранить цепочки снабжения.

Зеленский подчеркнул, что Украина усиливает противовоздушную оборону региона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР) при одном условии. Украинский лидер заявил, что может согласиться на такой шаг, если Россия сделает то же самое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские власти испугались». В небе над Киевом развернули флаг России. Что об этом известно?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Зеленский заявил о задержках в поставках ракет для ПВО со стороны западных партнеров

    У Сафонова откололся кусочек кости во время финала Межконтинентального кубка

    Зеленский рассказал о самых трудных пунктах переговоров

    Зеленский решил заменить командующего командования ВСУ «Юг» на фоне ударов по Одессе

    Подросток не выжил при взрыве неизвестного предмета в Подмосковье

    В Кремле назвали дискуссию о выборах на Украине реакцией на слова Путина

    Уничтожение элитного расчета беспилотников ВСУ попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok