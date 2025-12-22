Реклама

Зеленский анонсировал смену командования на юге Украины из-за ударов по Одессе

Зеленский объявил о смене главы командования «Юг» после ударов по Одессе
Алевтина Запольская
Фото: ГСЧС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовящейся смене главы Воздушного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) после массированных ударов по Одесской области. Заявление украинского лидера опубликовано в Telegram.

«Уже представлены и несколько кандидатур на должность командующего ПВК "Юг". Готовим решение», — написал он.

По словам Зеленского, в ходе заседания Ставки обсуждалось состояние противовоздушной обороны (ПВО) Украины и прикрытие средствами ПВО Одессы и области.

Ранее пресс-служба украинского лидера сообщила о намерении Зеленского заменить командующего Воздушного командования «Юг» Дмитрия Карпенко. Решение связано с продолжающимися российскими ударами по Одесской области, подчеркнули в ведомстве.

