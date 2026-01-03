Подполковник Дэвис: Запад должен помнить, что Россия ответит на провокации

На Западе должны помнить, что Россия ответит на провокации в свой адрес, заявил в эфире YouTube-канала Mario Nawfal подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис.

«Если захотите сказать: "Как они посмели?" Я вас предупреждаю: будьте готовы к ответным мерам», — отметил он. По его словам, если Запад «поднимает ставки», то то же самое получит в ответ.

Американский военный добавил, что Москва последовательно придерживается своей переговорной позиции и говорит о неприемлемых для себя красных линиях. Он подчеркнул, что Запад их нарушает, мешая урегулированию конфликта.

Ранее издание Strategic Culture писало, что антироссийский план Запада с треском провалился.