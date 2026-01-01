Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:17, 1 января 2026Мир

На Западе заявили о провале плана против России

Strategic Culture: Антироссийский план Запада с треском провалился
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Минувший год оказался катастрофическим для западных стран из-за военных успехов России на поле боя. При этом планы по нанесению Москве стратегического поражения потерпели полный крах, о чем говорится в материале издания Strategic Culture.

По мнению автора, на Западе 2025 год ознаменовался ужасом во многих смыслах. Европа как «континент-мертвец» оказалась сломлена изнутри. Как уточняется, рьяные попытки элит Запада сокрушить Россию обернулись против их самих.

«Планы (западных элит — прим. «Ленты.ру») всегда заключались в нанесении России стратегического поражения. Они с треском провалились, и их потери огромны», — говорится в статье.

Ранее бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что европейские политики лгут о возможностях России. Так, он припомнил заявления, в которых говорилось, что у России «нет танков», а «у них осталось ракет только на месяц».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подсчитали количество прилетевших за год дронов и авиабомб

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    На Западе заявили о провале плана против России

    Капитан ВСУ заявил о презрении украинских военных к Буданову

    В Венгрии назвали главный вопрос 2026 года

    Раскрыт размер МРОТ в России с 1 января

    На Западе высказались о возможностях России

    Трамп отреагировал на получение Джорджем Клуни гражданства Франции

    В Китае удивились необычному жесту Путина перед Новым годом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok