На Западе заявили о провале плана против России

Strategic Culture: Антироссийский план Запада с треском провалился

Минувший год оказался катастрофическим для западных стран из-за военных успехов России на поле боя. При этом планы по нанесению Москве стратегического поражения потерпели полный крах, о чем говорится в материале издания Strategic Culture.

По мнению автора, на Западе 2025 год ознаменовался ужасом во многих смыслах. Европа как «континент-мертвец» оказалась сломлена изнутри. Как уточняется, рьяные попытки элит Запада сокрушить Россию обернулись против их самих.

«Планы (западных элит — прим. «Ленты.ру») всегда заключались в нанесении России стратегического поражения. Они с треском провалились, и их потери огромны», — говорится в статье.

Ранее бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что европейские политики лгут о возможностях России. Так, он припомнил заявления, в которых говорилось, что у России «нет танков», а «у них осталось ракет только на месяц».