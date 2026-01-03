Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:04, 3 января 2026Мир

Мэр Нью-Йорка назвал атаку США на Венесуэлу актом войны

Мэр Нью-Йорка назвал нападение США на Венесуэлу актом войны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал атаку США на Венесуэлу актом войны. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Одностороннее нападение на суверенную нацию является актом войны и нарушением международного права. Эта вопиющая попытка смены режима затрагивает не только тех, кто находится за рубежом, но и непосредственно влияет на жителей Нью-Йорка», — сказал он.

По его словам, о захвате венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жены, а также об их планируемом заключении в федеральной тюрьме в Нью-Йорке он узнал сегодня утром.

Ранее со схожим утверждением выступил американский полковник в отставке Грегори Дэддис. «Совершенно очевидно, это акт войны. Я считаю, что это, конечно же, не входит в компетенцию только исполнительной власти», — сказал он.

Обсудить
Последние новости

«Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

«Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

В Госдуме назвали причину похищения Мадуро

В Совфеде прокомментировали операцию США в Венесуэле

Фотографию Мадуро в очках и наушниках проанализировали

Макрон нашел замену Мадуро

В Исландии пошутили над атакой США на Венесуэлу

«Они принесли смертельный подарок». Дед Мороз и Снегурочка устроили взрыв во Владивостоке. Кто заказал им дерзкое преступление?

Трамп заявил о прибыли США от конфликта на Украине

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok