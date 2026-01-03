Мэр Нью-Йорка назвал атаку США на Венесуэлу актом войны

Мэр Нью-Йорка назвал нападение США на Венесуэлу актом войны

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал атаку США на Венесуэлу актом войны. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Одностороннее нападение на суверенную нацию является актом войны и нарушением международного права. Эта вопиющая попытка смены режима затрагивает не только тех, кто находится за рубежом, но и непосредственно влияет на жителей Нью-Йорка», — сказал он.

По его словам, о захвате венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жены, а также об их планируемом заключении в федеральной тюрьме в Нью-Йорке он узнал сегодня утром.

Ранее со схожим утверждением выступил американский полковник в отставке Грегори Дэддис. «Совершенно очевидно, это акт войны. Я считаю, что это, конечно же, не входит в компетенцию только исполнительной власти», — сказал он.