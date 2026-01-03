Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 3 января 2026Мир

В США резко высказались о захвате Мадуро

Экс-полковник Дэддис назвал актом войны операцию США против Мадуро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Xin Huashefa / Globallookpress.com

Операция властей США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро является актом войны. Такое мнение высказал американский полковник в отставке Грегори Дэддис в разговоре с телеканалом NBC.

Он подчеркнул, что в обсуждении подобных решений должны также участвовать конгрессмены и американская общественность. «Совершенно очевидно, это акт войны... Я считаю, что это, конечно же, не входит лишь в компетенцию исполнительной власти», — сказал он.

Ранее 3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате Мадуро и его жены. Они были вывезены из Венесуэлы. Трамп сообщил, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил влияние атаки на Венесуэлу на отношения России и США

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Появились подробности гибели актера Хорошева

    В США намекнули на угрозу для еще одной страны

    В США резко высказались о захвате Мадуро

    Трамп раскрыл планы США по венесуэльской нефти

    Трамп сделал признание о решении конфликта на Украине

    Трамп допустил убийство Мадуро

    Трамп рассказал о перестрелке при захвате Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok