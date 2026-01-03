Найдены исторические аналогии операции Трампа в Венесуэле

Политолог Борис Межуев: Операция Трампа в Венесуэле похожа на Опиумные войны

Операция США в Венесуэле очень похожа на Опиумные войны XIX века, которые вели Великобритания и Франция против Китая. На это в комментарии «Ленте.ру» указал доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.

Среди других исторических аналогий действиям администрации Дональда Трампа политолог назвал Суэцкий кризис 1956 года, когда Франция и Великобритания вторглись в Египет ради контроля над Суэцким каналом, и государственный переворот в Иране в 1953 году, когда при поддержке США был свергнут премьер-министр Мохаммед Мосаддык, добивавшийся национализации нефтяного сектора. Аналогично и сейчас американские власти не скрывают своих экономических целей.

«Это шаг в сторону нового империализма», — описал происходящее эксперт.

Ранее Борис Межуев рассказал о роли Китая в развитии событий вокруг Венесуэлы. По его мнению, власти КНР могут воспринять операцию Трампа как «акт войны» или лишь выразить негодование.