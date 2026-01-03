Будущее Венесуэлы связали с неожиданным фактором

Политолог Межуев: Будущее Венесуэлы определит реакция Китая на операцию Трампа

Будущее Венесуэлы может определить реакция Китая на военную операцию президента США Дональда Трампа. На это в комментарии «Ленте.ру» указал доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.

«Многое зависит от позиции Китая, воспримет ли он это как акт войны против него или посчитает лишь плачевным событием, не предпринимая никаких действий», — подчеркнул эксперт, назвав КНР ближайшим союзником режима Николаса Мадуро.

В то же время, по словам политолога, на данный момент непонятно, насколько масштабную операцию планировала администрация Трампа. Вполне вероятно, что США могут ограничиться «блестящей военно-полицейской операцией», а на длительную оккупацию страны не пойдут.

Ранее Борис Межуев рассказал о влиянии операции в Венесуэле на российско-американские переговоры по Украине. По его мнению, теперь Дональда Трампа станет сложнее изображать миротворцем.