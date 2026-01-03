Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 3 января 2026МирЭксклюзив

Будущее Венесуэлы связали с неожиданным фактором

Политолог Межуев: Будущее Венесуэлы определит реакция Китая на операцию Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Boris Vergara / Anadolu via Getty Images

Будущее Венесуэлы может определить реакция Китая на военную операцию президента США Дональда Трампа. На это в комментарии «Ленте.ру» указал доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.

«Многое зависит от позиции Китая, воспримет ли он это как акт войны против него или посчитает лишь плачевным событием, не предпринимая никаких действий», — подчеркнул эксперт, назвав КНР ближайшим союзником режима Николаса Мадуро.

В то же время, по словам политолога, на данный момент непонятно, насколько масштабную операцию планировала администрация Трампа. Вполне вероятно, что США могут ограничиться «блестящей военно-полицейской операцией», а на длительную оккупацию страны не пойдут.

Ранее Борис Межуев рассказал о влиянии операции в Венесуэле на российско-американские переговоры по Украине. По его мнению, теперь Дональда Трампа станет сложнее изображать миротворцем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России обратился к США после сообщений о захвате Мадуро

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Посол РФ в Венесуэле сделал заявление об атаке США

    Раскрыты подробности операции США по захвату Мадуро

    Российский военкор объяснил разницу между СВО и операцией США в Венесуэле

    Раскрыта реакция Польши на захват США президента Венесуэлы Мадуро

    Найдены исторические аналогии операции Трампа в Венесуэле

    Названа продолжительность атаки США на Венесуэлу

    Плывущие в Венесуэлу нефтяные танкеры сменили курс после ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok