14:41, 3 января 2026

Влияние операции США в Венесуэле на переговоры по Украине оценили

Политолог Борис Межуев: России станет сложно воспринимать Трампа миротворцем
Фото: Boris Vergara / Anadolu via Getty Images

Президента США Дональда Трампа станет сложно воспринимать как миротворца в переговорном процессе по Украине из-за его операции в Венесуэле. На это в комментарии «Ленте.ру» указал доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.

В связи с этим, по мнению политолога, диалог России с администрацией Трампа придется рассматривать не как путь к «российско-американскому братству», а всего лишь как инструмент скорейшего завершения украинского конфликта. Операция показывает, что искренняя дружба с США на данный момент невозможна.

«Переговорный процесс продолжится, но его невозможно будет продать как великую дипломатическую победу», — подчеркнул Борис Межуев.

Ранее политолог Константин Калачев перечислил варианты исхода конфликта между США и Венесуэлой. По его мнению, он мог бы закончиться бегством венесуэльского президента Николаса Мадуро или боями в городе.

