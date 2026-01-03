Реклама

11:54, 3 января 2026МирЭксклюзив

Названы варианты исхода конфликта между США и Венесуэлой

Политолог Калачев: К концу дня мы увидим бегство Мадуро или бои в городе
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters

Десантная операция в Венесуэле означает, что к концу дня произойдет либо бегство главы страны Николаса Мадуро, либо бои в городе, считает политолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Политолог считает, что американская операция даст результаты для президента США Дональда Трампа в течение суток. По мнению Калачева, это будет либо празднование победы, либо национальный скандал и множество погибших американских военных. Происходящее в Венесуэле эксперт назвал возрождением доктрины Монро под предлогом ущемления американских интересов и нелегитимности власти Мадуро.

«В Венесуэле Мадуро не сильно обожают, потому что там колоссальное обнищание. Никакой массовой поддержки режима можно не ожидать. Остается вопрос по поводу венесуэльских военных. Но я так понимаю, что США не случайно нанесли авиаудар по дому министра обороны страны. То есть они пытаются выбить ключевых военных. Ну а дальше вопрос, как быстро окружение Мадуро сдаст своего лидера. Если это не случится, то это будет, конечно, серьезное поражение для Трампа», — считает политолог.

Калачев добавил, что у Трампа сейчас нет другого выхода, кроме как дойти до конца. Он также считает, что окружение Мадуро может сдать президента в ближайшие два-три дня, если только его желание быстрее покинуть Венесуэлу не перейдет в стадию действия. По его мнению, в результате должна появиться параллельная венесуэльская власть, которая и заявит о нелегитимности Мадуро.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Глава страны Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

