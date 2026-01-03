Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:49, 3 января 2026Мир

Названо количество обещаний Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

NYT: Трамп минимум 83 раза обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

До выборов президент США Дональд Трамп как минимум 83 раза обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, такое количество заявлений назвали журналисты The New York Times (NYT).

«Это легко по сравнению с некоторыми другими вещами, — сказал он в Вашингтоне в июне 2023 года. — Я бы сделал это за 24 часа».

28 декабря 2025 года президент США поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, после чего встретился в Мар-а-Лаго с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам встречи Киев и Вашингтон отмечали, что план урегулирования находится в стадии завершения, однако конфликт до сих пор не закончен.

20 января будет ровно год с момент инаугурации Трампа. Еще до этого, 14 января, избранный президент отказался от обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа.

Неразрешенными остались наиболее сложные вопросы территорий. При этом гарантии безопасности для Украины, согласно последним заявлениям, практически согласованы.

Шансы на то, что президент США Дональд Трамп в 2026 году сможет «окончить еще одну войну» — конфликт Украине — составляют четыре к одному, писала ранее американская газета Politico.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя покупать оружие за деньги пенсионеров». В Чехии разразился скандал из-за слов спикера парламента об Украине

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Названо количество обещаний Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

    В США заявили о готовности России ответить на провокации Запада

    Названо число атак ВСУ на объекты энергетики в ЛНР

    На запорожском направлении пять украинских офицеров сдались в плен в сентябре

    В зоне СВО погиб наемник из Исландии

    ВСУ ночью попытались атаковать еще один южный регион России

    В подмосковном Сергиевом Посаде загорелся рынок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok