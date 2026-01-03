Названо количество обещаний Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

NYT: Трамп минимум 83 раза обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа

До выборов президент США Дональд Трамп как минимум 83 раза обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, такое количество заявлений назвали журналисты The New York Times (NYT).

«Это легко по сравнению с некоторыми другими вещами, — сказал он в Вашингтоне в июне 2023 года. — Я бы сделал это за 24 часа».

28 декабря 2025 года президент США поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, после чего встретился в Мар-а-Лаго с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам встречи Киев и Вашингтон отмечали, что план урегулирования находится в стадии завершения, однако конфликт до сих пор не закончен.

20 января будет ровно год с момент инаугурации Трампа. Еще до этого, 14 января, избранный президент отказался от обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа.

Неразрешенными остались наиболее сложные вопросы территорий. При этом гарантии безопасности для Украины, согласно последним заявлениям, практически согласованы.

Шансы на то, что президент США Дональд Трамп в 2026 году сможет «окончить еще одну войну» — конфликт Украине — составляют четыре к одному, писала ранее американская газета Politico.

