Оказавшийся в Венесуэле во время ударов США россиянин рассказал об обстановке

Оказавшийся в Венесуэле во время атаки США россиянин рассказал, что проснулся от звуков ударов и сигнализаций машин. Об этом сообщает Mash.
По его словам, из квартиры ему пришлось эвакуироваться в подвал. Он отметил, что помнит все смутно, а в его доме проблемы с электричеством.
Сейчас россиянин пытается связаться с родственниками и посольством.
Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В столице Венесуэлы произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.