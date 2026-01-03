Оказавшийся в Венесуэле во время ударов США россиянин рассказал об обстановке

Оказавшийся в Венесуэле россиянин рассказал, что проснулся от звуков ударов

Оказавшийся в Венесуэле во время атаки США россиянин рассказал, что проснулся от звуков ударов и сигнализаций машин. Об этом сообщает Mash.

По его словам, из квартиры ему пришлось эвакуироваться в подвал. Он отметил, что помнит все смутно, а в его доме проблемы с электричеством.

Сейчас россиянин пытается связаться с родственниками и посольством.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В столице Венесуэлы произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.