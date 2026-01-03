Реклама

05:05, 3 января 2026

Премьер Польши оказался в центре скандала из-за новогоднего обращения

Fakt: Депутаты Сейма обвинили премьера Туска в переписывании истории Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Reuters

Депутаты парламента Польши обвинили премьер-министра Дональда Туска в переписывании истории в переписывании истории из-за ошибки во время новогоднего обращения. Об этом написало польское издание Fakt.

Известно, что Туск в новогоднем обращении ошибся в дате основания польского государства. Он сказал, что начало 2026 года стало 1001-м годом с основания Польши. Однако сами поляки за точку отсчета своей государственности берут 966 год — дату крещения князя Мешко I Пяста. Эту деталь заметили не только зрители, но и представители Сейма.

«...Но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю», — обвинил Туска председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак в социальной сети X.

Ранее Туск пообещал завоевать Балтийское море. По его словам, в 2026 году польские власти планируют ускорить создание «самой сильной армии в Европе».

