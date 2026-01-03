Раскрыты обстоятельства захвата Мадуро элитным спецназом США

CNN: Мадуро и его супруга спали в своем доме во время захвата силами США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес находились в спальне во время захвата бойцами элитного подразделения специального назначения Delta американской армии. Об обстоятельствах поимки политика сообщили CNN два осведомленных источника.

По их словам, операция по задержанию политика и его жены проходила посреди ночи. В это время супруги спали.

В субботу, 3 января, Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в Венесуэле. Затем американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Мадуро вместе с первой леди захвачены и вывезены из страны. Их взяли в плен бойцы подразделения армейского спецназа Delta.