Экономика
03:12, 3 января 2026Экономика

Названы профессии с зарплатой до 300 тысяч рублей в месяц

Депутат Оглоблина: Трактористы-машинисты получают до 300 тысяч рублей в месяц
Марина Совина
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заявила, что зарплаты трактористов-машинистов в России в сезон полевых работ находятся на высоком уровне. Ее слова приводит ТАСС.

Депутат уточнила, что представители этих профессий получают до 300 тысяч рублей в месяц. «То есть, это очень достойная заработная плата», — отметила она.

По словам Оглоблиной, работа с современной сельхозтехникой привлекает молодежь. Она рассказала, что сейчас специалисты в том числе используют технику с дистанционным управлением.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился на 20,7 процента — до 27 093 рублей в месяц. Годом ранее МРОТ был повышен на 16,6 процента — до 22 440 рублей.

