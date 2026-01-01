Реклама

Экономика
02:53, 1 января 2026Экономика

Раскрыт размер МРОТ в России с 1 января

С 1 января МРОТ вырастет до 27 093 рублей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года будет равен 27 093 рублям. Об этом говорится в федеральном законе, передает РИА Новости.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц», — отмечается в документе.

В ушедшем 2025 году МРОТ находился на уровне в 22 440 рублей, его рост составил 16,6 процента, если сопоставить с показателем 2024 года.

Ранее парламентарий Светлана Бессараб рассказала, что максимальный размер выплат по больничному превысит 207 тысяч рублей. По ее словам, минимальный больничный не может быть ниже, чем величина МРОТ.

