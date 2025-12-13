Реклама

Экономика
01:30, 13 декабря 2025Экономика

Раскрыт максимальный размер выплат по больничному в 2026 году

Бессараб: Максимальный размер выплат по больничному превысит 207 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Максимальный размер выплат по больничному с 2026 года превысит 207 тысяч рублей в месяц, заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Исходя из требований законодательства, минимальный больничный не может быть ниже, чем величина минимального размера оплаты труда (МРОТ)», — заявила Бессараб.

Она уточнила, что расчет больничных выплат основывается на показателях среднедневного заработка и продолжительности трудового стажа.

По ее словам, при стаже от полугода до пяти лет размер пособия составит 60 процентов от среднего дохода, от пяти до восьми лет — 80 процентов, а при стаже свыше восьми лет — полную сумму заработной платы.

Ранее россиянам назвали меры поддержки для отцов. В частности, отец, как и мать, может оформить больничный лист, чтобы быть рядом с ребенком во время болезни. Кроме того, один из родителей имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка, которое в 2025 году составляет 26 941,71 рубля.

