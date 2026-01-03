Рубио высказался о судьбе Мадуро фразой «не играйте с Трампом»

Рубио: Мадуро мог избежать захвата, но проиграл в игре с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро мог избежать захвата американскими военными, но «проиграл» в игре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Не играйте в игры с этим президентом, потому что это обернется плохо. Поэтому, знаете, я полагаю, что этот урок вынесли все мы, и теперь пришло время двигаться вперед», — заявил глава Госдепа.

По словам Рубио, у Мадуро было много возможностей избежать своей судьбы, так как Трамп — «президент мира». Госсекретарь заявил, что несмотря на это венесуэльский лидер предпочел «играть» против своего американского коллеги и потерпел поражение.

Ранее Трамп обнародовал фотографию захваченного Мадуро на корабле Военно-морских сил США USS Iwo Jima. На фото президент Венесуэлы одет в серый спортивный костюм, большие наушники и очки с черными линзами, в руке он сжимает бутылку воды.