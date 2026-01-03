США не предупредили союзников об ударах по Венесуэле

Лидеры стран Европы узнали об ударах США по Венесуэле из СМИ

США не предупредили своих союзников по Североатлантическому альянсу об ударах по Венесуэле, поэтому лидеры стран Европы узнали о начале конфликта только из средств массовой информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Европейские партнеры США узнали о ситуации в Венесуэле из СМИ. Поэтому пока европейские страны не смогли выработать единой позиции по ситуации в этой стране», — приводит агентство слова источника.

Ранее Министерство иностранных дел Германии заявило, что с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Венесуэле. По данным Reuters, внешнеполитическое ведомство находится в тесном контакте с посольством Германии в Венесуэле. Кроме того, ожидается встреча кризисной группы для обсуждения происходящего.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Впоследствии с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес захвачены и вывезены из страны.