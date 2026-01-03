Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 3 января 2026Мир

США не предупредили союзников об ударах по Венесуэле

Лидеры стран Европы узнали об ударах США по Венесуэле из СМИ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

США не предупредили своих союзников по Североатлантическому альянсу об ударах по Венесуэле, поэтому лидеры стран Европы узнали о начале конфликта только из средств массовой информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Европейские партнеры США узнали о ситуации в Венесуэле из СМИ. Поэтому пока европейские страны не смогли выработать единой позиции по ситуации в этой стране», — приводит агентство слова источника.

Ранее Министерство иностранных дел Германии заявило, что с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Венесуэле. По данным Reuters, внешнеполитическое ведомство находится в тесном контакте с посольством Германии в Венесуэле. Кроме того, ожидается встреча кризисной группы для обсуждения происходящего.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Впоследствии с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес захвачены и вывезены из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Один из «главных противников» США в Венесуэле заявил о дальнейших действиях

    В результате ударов США серьезно пострадал венесуэльский порт

    Европарламент поддержал оппозицию Венесуэлы на фоне атак США

    Раскрыто число застрявших в Венесуэле россиян

    Европа призвала атаковавшие Венесуэлу США к сдержанности

    Лукашенко жестко высказался об ударах США по Венесуэле

    Бывший посол США в России оценил удары по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok