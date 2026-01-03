В Госдепе США пообещали суд над Мадуро

Замгоссекретаря США: Мадуро предстанет перед судом за свои преступления

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом за свои преступления. Об этом заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау пообещал на странице в соцсети X.

«Новая эра для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец-то предстанет перед правосудием за свои преступления», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.