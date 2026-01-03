Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 3 января 2026Мир

В Госдепе США пообещали суд над Мадуро

Замгоссекретаря США: Мадуро предстанет перед судом за свои преступления
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом за свои преступления. Об этом заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау пообещал на странице в соцсети X.

«Новая эра для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец-то предстанет перед правосудием за свои преступления», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россиянин рассказал о признаках скорого удара США по Венесуэле

    В Колумбии отдали приказ о размещении военных на границе в Венесуэлой

    Эксперт заявил о неготовности Венесуэлы к отражению атак США

    Президент Аргентины обрадовался захвату Мадуро

    Рубио раскрыл местонахождение Мадуро

    МИД Германии прокомментировал атаку США на Венесуэлу

    МИД России призвал созвать Совбез ООН из-за атаки США на Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok