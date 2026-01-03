Реклама

Наука и техника
12:27, 3 января 2026Наука и техника

В России удивились молчанию «Игл» Венесуэлы

В России удивились молчанию расчетов ПВО Венесуэлы с тысячами «Игл»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Венесуэлы практически бездействуют, несмотря на заявления о тысячах переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на вооружении. Молчанию ПВО удивился Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении напомнили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял о расчетах с тысячами ПЗРК «Игла-С» российского производства на ключевых позициях. Он подчеркнул, что в арсенале Каракаса более пяти тысяч ПЗРК.

«А где?» — написал канал, комментируя ролик с тяжелыми транспортными вертолетами США CH-53 Sea Stallion и CH-47 Chinook. На записи видно, как пять вертолетов беспрепятственно пролетают над атакуемым Каракасом. Канал допустил, что появление этих вертолетов указывает на возможное проведение десантной операции.

В октябре стало известно, что вооруженные силы Венесуэлы начали переброску систем ПВО С-125-2М «Печора-2М» к береговой линии. Считалось, что системами планировали обеспечить защиту от американского десанта.

