В российском аэропорту задержали 16 авиарейсов

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задержаны 16 авиарейсов
Марина Совина
Фото: Pixabay

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задержаны 16 авиарейсов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.

На прилет задержаны рейсы из Москвы, Челябинска, Перми, Уфы, Надыма, Казани, Ульяновска и Оренбурга. Не вылетели вовремя из российского аэропорта самолеты в Москву, Ульяновск, Оренбург и Челябинск.

В первые дни нового года на юге России сохраняются сложные погодные условия, накануне в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение. Грозы с ливнями и ветром порывами до 20-25 метров в секунду ожидаются на большей части территории Кубани с 4 по 5 января.

В ночь на 2 января в шести российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Не принимали и не выпускали самолеты Домодедово и Жуковский, а также воздушные гавани Самары, Пензы, Оренбурга и Ярославля.

