Еще в шести российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Кореняко: Введены ограничения в аэропортах Ярославль, Самара, Пенза, Домодедово

Ограничения на прием и выпуск самолетов вновь введены в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское), также данные меры действуют в воздушных гаванях Самары, Пензы, Оренбурга и Ярославля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели 1 января в 00:51 по московскому времени. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова (Гагарин). На момент публикации новости информации о снятии ограничений не поступало.