Ограничения ввели в российском аэропорту для безопасности

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова (Гагарин) 1 января в 23:09. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения были сняты с аэропортов Внуково, Жуковский (Раменское), Домодедово и Шереметьево. В период ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву. За несколько часов был перехвачен и уничтожен 21 беспилотник.