В Сербии отреагировали на операцию США в Венесуэле и напомнили о Югославии

Вулин: США делают с Венесуэлой то же самое, что НАТО в 1999 году с Югославией

США делают с Венесуэлой то же самое, что НАТО в 1999 году с Югославией. Так на действия Вашингтона отреагировал бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, сообщает ТАСС.

«Бомбардировка страны — члена Организации Объединенных Наций и похищение ее президента являются лишь предупреждением государствам, не обладающим ядерным оружием», — сказал он.

По его словам, целью подобных действий становится не только давление на конкретное государство, но и демонтаж международно-правовой системы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.