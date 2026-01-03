Реклама

18:55, 3 января 2026

В Сербии отреагировали на операцию США в Венесуэле и напомнили о Югославии

Вулин: США делают с Венесуэлой то же самое, что НАТО в 1999 году с Югославией
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

США делают с Венесуэлой то же самое, что НАТО в 1999 году с Югославией. Так на действия Вашингтона отреагировал бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, сообщает ТАСС.

«Бомбардировка страны — члена Организации Объединенных Наций и похищение ее президента являются лишь предупреждением государствам, не обладающим ядерным оружием», — сказал он.

По его словам, целью подобных действий становится не только давление на конкретное государство, но и демонтаж международно-правовой системы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

