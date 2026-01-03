Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 3 января 2026Мир

В США объяснили подоплеку операции в Венесуэле

WP: Трамп одобрил операцию в Венесуэле в ответ на якобы угрозы нацбезопасности
Ольга Коровина

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Президент США Дональд Трамп дал свое добро на проведение операции в Венесуэле в ответ на якобы существующие угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на официальный документ.

По информации источника, Пентагон уведомил конгресс, что получил разрешение главы государства начать операцию против латиноамериканского государства и президента Николаса Мадуро.

«Президент разрешил провести операцию в ответ на угрозы национальной безопасности со стороны нелегитимного режима», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из республики на вертолете и пересадили на корабль, на котором их доставят в Нью-Йорк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о завершении власти Мадуро в Венесуэле

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    В США рассказали о ранениях военнослужащих в Венесуэле

    Трамп назвал цель операции в Венесуэле

    Трамп раскрыл название операции США в Венесуэле и оценил ее

    В США объяснили подоплеку операции в Венесуэле

    «Схватили посреди ночи». Раскрыты подробности поимки Мадуро спецназом США. Президент Венесуэлы спал

    Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро на корабле ВМС США

    Чемпион UFC выступил с заявлением о его вызове в суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok