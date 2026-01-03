Реклама

В США ответили на критику захвата Мадуро

Вэнс в ответ на критику задержания Мадуро заявил, что нельзя избежать правосудия
Варвара Кошечкина
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Cheney Orr / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на поступающую из-за задержания лидера Венесуэлы Николаса Мадуро критику. Он заявил в соцсети X, что нельзя избежать правосудия за торговлю наркотиками в Соединенных Штатах только потому, что живешь во дворце в Каракасе.

Вэнс указал, что против Мадуро в Соединенных Штатах выдвинуто несколько обвинений в наркотерроризме.

В субботу, 3 января, президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. В Южном округе Нью-Йорк им предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против Соединенных Штатов.

