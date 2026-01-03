Реклама

02:39, 3 января 2026

В США сочли решение Зеленского о назначении Буданова недобровольным

Bloomberg: Зеленский назначил Буданова главой ОП из-за международного давления
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мог назначить Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) главой своего офиса не по собственному желанию, а пытаясь снизить политическое давление на себя. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что в последнее время давление на украинского лидера растет, в частности, из-за коррупционного скандала, разгоревшегося в стране. Кроме того, президентом недовольно общество из-за того, что Вооруженные силы Украины терпят крах на фронте.

«Военные неудачи, затяжные отключения электроэнергии из-за российских авиаударов и непопулярные мобилизационные меры также повлияли на общественный дух», — резюмировало издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Буданова главой своего офиса.

