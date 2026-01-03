В Венесуэле обратились к США с требованием по Мадуро

Генпрокурор Венесуэлы призвал США подтвердить, что Мадуро и его жена живы

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб призвал США подтвердить, что президент страны Николас Мадуро и его жена живы. Об этом сообщает VTV Canal8.

Он также возложил ответственность на США за все, что может произойти с венесуэльским лидером и его супругой.

Сааб подчеркнул, что атака США была направлена против «невинных мирных жителей», и назвал действия Вашингтона преступным актом, совершенным «со злым умыслом».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.