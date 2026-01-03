Реклама

10:58, 3 января 2026Мир

Венесуэла заявила о начале военной агрессии США

Глава МИД: Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Cristian Hernandez / AP

Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, передает ТАСС.

По данным агентства, правительство страны заявило, что США атаковали гражданские и военные объекты.

Глава МИД опубликовал заявление, в котором сообщил, что Боливарианская Республика Венесуэла отвергает и осуждает перед международным сообществом серьезную военную агрессию, совершенную нынешним правительством США против территории Венесуэлы и ее населения на гражданских и военных объектах Каракаса, а также штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Ранее сообщалось, что дом министра обороны Венесуэлы и порт в столице Каркасе подверглись обстрелу.

О произошедшей в Каракасе серии взрывов стало известно утром 3 января.

