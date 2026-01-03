Венесуэла заявила о начале военной агрессии США

Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, передает ТАСС.
По данным агентства, правительство страны заявило, что США атаковали гражданские и военные объекты.
Глава МИД опубликовал заявление, в котором сообщил, что Боливарианская Республика Венесуэла отвергает и осуждает перед международным сообществом серьезную военную агрессию, совершенную нынешним правительством США против территории Венесуэлы и ее населения на гражданских и военных объектах Каракаса, а также штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.
Ранее сообщалось, что дом министра обороны Венесуэлы и порт в столице Каркасе подверглись обстрелу.
О произошедшей в Каракасе серии взрывов стало известно утром 3 января.