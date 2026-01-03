Влияние событий в Венесуэле на рынок нефти оценили

Эксперт Игорь Юшков: Атаки США на Венесуэлу повлекут за собой рост цен на нефть

Атаки США на Венесуэлу и нефтяная блокада страны со стороны Штатов повлекут рост цен на нефть. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам Юшкова, ситуация в Каракасе и других регионах Венесуэлы «уберет с рынка» 500-600 тысяч баррелей в сутки, из-за чего цены могут вырасти до 65-70 долларов за баррель.

«В краткосрочной перспективе ситуация может толкнуть цены вверх, потому что ожидается, что США будут ужесточать контроль экспорта нефти из Венесуэлы, проводить более жесткую блокаду», — сказал эксперт.

Также он допустил, что Венесуэла может быть вынуждена вообще остановить добычу нефти.

