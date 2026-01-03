Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:17, 3 января 2026Мир

Влияние событий в Венесуэле на рынок нефти оценили

Эксперт Игорь Юшков: Атаки США на Венесуэлу повлекут за собой рост цен на нефть
Ольга Коровина

Фото: Juan Carlos Hernandez / Reuters

Атаки США на Венесуэлу и нефтяная блокада страны со стороны Штатов повлекут рост цен на нефть. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам Юшкова, ситуация в Каракасе и других регионах Венесуэлы «уберет с рынка» 500-600 тысяч баррелей в сутки, из-за чего цены могут вырасти до 65-70 долларов за баррель.

«В краткосрочной перспективе ситуация может толкнуть цены вверх, потому что ожидается, что США будут ужесточать контроль экспорта нефти из Венесуэлы, проводить более жесткую блокаду», — сказал эксперт.

Также он допустил, что Венесуэла может быть вынуждена вообще остановить добычу нефти.

Ранее стало известно, что профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что европейские лидеры не предпримут никаких действий в отношении США из-за своего лицемерия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На расслабоне». США за полчаса провели спецоперацию в Венесуэле и вывезли Мадуро. Что об этом пишут российские военкоры и блогеры

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Трамп высказался о местонахождении Мадуро и его супруги

    Трамп раскрыл детали последнего разговора с Мадуро

    Раскрыты обстоятельства захвата Мадуро элитным спецназом США

    Трамп рассказал о своих действиях во время операции в Венесуэле

    Влияние событий в Венесуэле на рынок нефти оценили

    В Венесуэле обратились к США с требованием по Мадуро

    Стало известно о грозящих Мадуро пожизненных сроках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok