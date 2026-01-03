Реклама

Европу обвинили в лицемерии на фоне атаки США на Венесуэлу

Малинен: Европейские лидеры ничего не предпримут в отношении США из-за лицемерия
Ольга Коровина

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что европейские лидеры не предпримут никаких действий в отношении США из-за своего лицемерия. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Малинен заявил, что все ждут «непоколебимых действий от Еврокомиссии», но никакой реакции, скорее всего, не последует.

«Мы все ждем. Как минимум санкции в отношении импорта нефти и газа из США. Лично я жду также осуждающих заявлений от Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца, Александра Стубба, Каи Каллас и Дональда Туска», — написал он.

Также профессор отметил, что сейчас «мы живем в мире двойных стандартов, и ЕС — это самая коррумпированная и наднациональная структура из всех существующих».

Ранее стало известно, что глава евродипломатии Кая Каллас призвала Вашингтон к сдержанности в ситуации вокруг атаки на Венесуэлу.

