Европа призвала атаковавшие Венесуэлу США к сдержанности

Каллас призвала США к сдержанности в ситуации с Венесуэлой

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Вашингтон к сдержанности в ситуации вокруг атаки на Венесуэлу, передает РИА Новости.

По ее словам, Европейский союз неоднократно заявлял, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «не обладает легитимностью». При этом Каллас подчеркнула, что Брюссель выступал в защиту мирного перехода власти в республике.

«При любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем (США — прим. «Ленты.ру») к сдержанности», — сказала она.

Ранее ведущий обозреватель телеканала CNN по вопросам безопасности Ник Пейтон Уолш назвал удары США по Венесуэле самым жестким военным вмешательством за время президентства Дональда Трампа.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что Берлин с обеспокоенностью следит за ситуацией в Венесуэле.

