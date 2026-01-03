Реклама

В США жестко высказались о военной операции против Венесуэлы

CNN: Удары США по Венесуэле стали самым жестким вмешательством при Трампе
Виктория Кондратьева
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Удары США по Венесуэле стали самым жестким военным вмешательством за время президентства Дональда Трампа. Об этом заявил ведущий обозреватель телеканала CNN по вопросам безопасности Ник Пейтон Уолш.

«Это по-настоящему шокирующее развитие событий (...) Я могу сравнить это лишь с операцией против Усамы бен Ладена и захватом Саддама Хусейна. Это, безусловно, самое жесткое внешнее военное вмешательство в период президентства Дональда Трампа», — отметил журналист.

Уолш добавил, что военная операция США против латиноамериканской республики показывает серьезность намерений Трампа в его желании избавиться от президента страны Николаса Мадуро.

Ранее сенатор-демократ от штата Аризона Рубен Гальего заявил, что удары США по Венесуэле являются «актом незаконной войны». Его поддержал сенатор от штата Гавайи Брайан Шац, указавший, что США «давно пора было научиться не ввязываться в очередную глупую авантюру». Политик также раскритиковал президента страны Трампа за то, что тот не удосужился разъяснить общественности причины конфликта.

