12:26, 3 января 2026Мир

В Конгрессе США жестко высказались об ударах по Венесуэле

Сенатор Гальего об ударах по Венесуэле: Эта война незаконна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Удары США по Венесуэле являются «актом незаконной войны». Об этом заявил сенатор-демократ от штата Аризона Рубен Гальего, передает CBS News.

«Эта война незаконна», — отметил конгрессмен. Его поддержал сенатор от штата Гавайи Брайан Шац, указавший, что США «давно пора было научиться не ввязываться в очередную глупую авантюру». Политик также раскритиковал президента страны Трампа за то, что он не удосужился разъяснить общественности причины конфликта.

Как отмечает телеканал, весьма сдержанно высказались об атаке на Венесуэлу и члены Республиканской партии. Однопартиец Трампа, сенатор от штата Юта Майк Ли указал: «Я с нетерпением жду, чтобы узнать, что, если вообще что-либо, может конституционно оправдать эти действия в отсутствие объявления войны или разрешения на применение военной силы».

Ранее телеканал CNN сообщал, что представители президента Трампа заранее не уведомили комитет Сената по вооруженным силам о каких-либо потенциальных военных действиях в Венесуэле. При этом уточняется, что некоторые законодатели настаивали на том, что Конгресс нужно ввести в курс дела.

