Трамп не предупредил Сенат США о военных действиях в Венесуэле

Комитет Сената по вооруженным силам не уведомили о действиях в Венесуэле

Представители президента США Дональда Трампа заранее не уведомили комитет Сената по вооруженным силам о каких-либо потенциальных военных действиях в Венесуэле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом уточняется, что некоторые законодатели настаивали на том, что Сенат нужно ввести в курс дела.

В субботу, 3 декабря, Венесуэла обвинила США в нападении на республику. Президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение, уточнялось, что военные действия ведутся в Каракасе и штатах штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

По данным телеканала ABC, США в субботу нанесли, по меньшей мере, семь ракетно-бомбовых ударов по столице Венесуэлы Каракасу.